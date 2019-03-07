هذا الهاتف لا يتحطم.. اليكم احدث الهواتف الصلبة على الاطلاق!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( mobile-review )

اذا كنت ممن يبحث عن المتانة، والشاشات التي لا تنكسر اليك هاتف "AGM X3" الجديد، الذي يعد من أمتن الأجهزة الذكية المطورة خصيصا للجيوش وقوات الأمن.

هذا الهاتف، يتميز بـقدرته الخارقة على تحمل الصدمات بفضل إطارات هيكله المصنوعة من الألومينيوم، والمغطاة بطبقة من المطاط الخاص، وشاشته المحمية بطبقة من زجاج "gorilla class-5".

كما يحمي هذا الهيكل المتين الهاتف من الماء والغبار، ويمكنه أن يعمل تحت الماء، وفي مختلف الظروف المناخية، وضمن درجات حرارة تتراوح ما بين 30 درجة مئوية تحت الصف، و60 درجة.

ومن أبز الميزات التقنية لهذا الجهاز:

- شاشة بمقاس 6 بوصات، ودقة عرض 2160/1080 بيكسل.

- معالج "Qualcomm snapdragon 845" ثماني النوى.

- ذاكرة وصول عشوائي 6/8 غيغابايت.

- ذاكرة داخلية 128/256 غيغابايت.

- بطارية بسعة 4100 ميللي أمبير.

- كاميرا أساسية بدقة 24+12 ميغابيكسل.

- كاميرا أمامية بدقة 20 ميغابيكسل.

- منفذان لبطاقات الاتصال.

- منفذ "USB-C".

- نظام تشغيل "Android 8.1".

مصدر الصور: androidpit

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