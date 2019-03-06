لأصحاب النوم العميق.. 6 تطبيقات كفيلة بإيقاظكم صباحاً

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

بالنسبة لغالبية الناس، فإنّ النهوض من النوم في الصباح أمرٌ مزعجٌ كثيرا. فليس هناك أجمل من تلك اللحظات التي يغطّ فيها الشخص في نومه من دون أن يضطر إلى الاستيقاظ بعد رنين المنبّه. وفي هواتفنا الذكية، يوجد المنبّه الذي نضبطه دائماً عند ساعة محدّدة في الصباح، وقد ننسى أحياناً ذلك ما يجعلنا نستغرق في النوم ونتأخر عن الاستيقاظ إلى العمل. وأيضاً، قد يرنّ المنبه، ولكن نعمد إلى إسكاته لدقائق معدودة كي نتمكّن من النوم أكثر، علماً ان تلك المدّة الفاصلة بين الرنين الاول والثاني لا تتخطى الدقائق. ولأنّ الأمر يحتاج إلى تحرك جدي من قبل كل شخصٍ للإستيقاظ في الوقت المحدّد وبطريقة غير مزعجة، فإنّه من الأجدى اللجوء إلى العديد من التطبيقات الذكية التي ستساعد أي شخص في الإستيقاظ فعلاً، لاسيما أولئك الذين يتميزون بنومهم العميق.

وما لا يعرفه الكثيرون، هو أنّ استخدام الغفوة - snooze للحصول على دقائق إضافية للنوم قد يؤدي إلى مشاكل صحية لدى الإنسان. وبحسب البروفيسور ماثيو ووكر، عالم الأعصاب في مركز علوم النوم البشرية في جامعة كاليفورنيا، فإنّ "الضغط على زر الغفوة في المنبه الخاص بك قد يكون حلاً سيئًا فيما يتعلق بمشاكل النوم، بالإضافة إلى تأثيره السلبي على القلب والأوعية الدموية في غضون فترة قصيرة من الزمن".

ولذلك، فإنّ التطبيقات التالية لا تتضمن زر غفوة، ويمكنها إيقاظ الشخص الذي يغط في نوم عميق بطريقة ذكية ومريحة، وستعطي إحصاءاتٍ أيضاً عن طريقة النوم، وهي على النحو التالي:

1- لهواة التصوير Alarmy

لا يمكن لأي أحد إسكات هذا المنبه حتى تنفذ ما يطلبه منك، ويتمثل ذلك بتصوير أشياء قد سجلتها عليه مسبقاً، مثل الحديقة، الأشجار، ماكينة القهوة أو أي شيء. ولذلك، فإنّك بالتأكيد لن تعود إلى النوم أبداً. ويتضمن هذا التطبيق خيارات إضافية مثل مسح باركود، حل مسائل حسابية، أو هز الهاتف بشدّة حتى يقف صوت التنبيه.

2- لهواة السيلفي Snap Me Up

لن يقف رنين هذا التطبيق حتى تقوم بالتقاط صورة سيلفي لنفسك أثناء النوم، كي ترسلها إلى أصدقائك. الملفت في هذا التطبيق هو أنّه لا يمكنك نشر هذه الصورة إلا بعد إجراء تعديلات عليها، والفكرة من هذه التطبيق أيضاً هو أنّ الصورة تحتاج إلى إضاءة لتكون واضحة وجيدة، وبالتالي يجب عليك إشعال الأضواء الامر الذي سيساهم في إبقاظك.

3- منبه الألعاب AlarmMon

هذا التطبيق لا يتوقف عن الرنين، حتى تتحدى نفسك بلعبة. فهو يحتوي على العديد من أصوات التنبيه والخلفيات التي يمكن اختيارها وفقاً لذوقك.

4- قرصان النوم Sleep Cycle

هذا التطبيق مناسب للأشخاص الذين يحبون الهدوء. كل ما يجب فعله، هو تحديد وقت الاستيقاط، ووضع الهاتف في مكان ما في السرير، ويفضّل أن يكون موصولاً بالشاحن. يعمل هذا التطبيق على تعقب الشخص أثناء النوم إلى جانب متابعة حركاته وأصواته، ويقوم بتحليل دورة النوم لديه. وعندما يكون نومك خفيف، يقوم هذا التطبيق بإيقاظ الشخص. كذلك، إذا كان الشخص يريد أخذ غفوة في النهار أو في وقتٍ بين أوقات العمل، فإنّ هذا التطبيق يعرض الوقت المناسب للغفوة والتي يكون حدها الأقصى نصف ساعة، ثم يبدأ العد التنازلي للإيقاظ.

5- قرصان الحياة Sleep Better

هذا المنبه يقوم بتحليل طريقة النوم، ويستغل الفرصة لإيقاظ الشخص برنين من بين 30 صوتاً مختلفاً. كذلك، فإنه بإمكانه تحليل طريقة النوم وتقييمها بناء لبيانات يتم إدخالها إليه قبل النوم، إذ سيفصح الشخص عمّا قام به من تمارين رياضية أو مقدار مشروبات الكافيين التي تناولتها، فضلاً عن العديد من العوامل التي قد تؤثر في تحليل النوم. وبعد ذلك، يجب الضغط على زر "البدء" ووضع الهاتف على السرير.

6- Good Morning Alarm Clock

يعمل هذا التطبيق على جعل الشخص يستيقظ بهدوء ويساعده على الاسترخاء والنوم أيضاً من خلال أصوات هادئة. كما أنه يقدم نصائح من خلال الاشعارات، ويساهم في تقديم الارشادات لتعديل سلوكيات النوم. كذلك، يوفر التطبيق ميزة لافتة وهي إخبار الشخص باحوال الطقس في منطقته.

مصدر الصور: popsci - Univision

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