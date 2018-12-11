النوم على البطن: خطير على الصحة وأضراره كثيرة!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يفضّل كلّ واحدٍ منّا النوم على طريقته وبالوضعية التي تجعله مرتاحاً، سواء أكانت صحيحة أم لا. فالكثير من الأشخاص ينامون على ظهرهم، وآخرون ينامون على بطونهم. الوضعية الأخيرة ضارة جداً بحسب الدراسات الطبية.

وفي هذا الإطار، كشف موقع "ويب طب" أنّ "النوم على البطن يؤدي إلى ضغط على العمود الفقري، ويصيب الشخص بألم في الظهر أو الرقبة أو المفاصل عموماً".

وللتنفس أثناء النوم، فإن الشخص غالباً ما يقوم بإمالة رأسه إلى أحد الجانبين، الامر الذي يتسبب بخلل في استقامة العنق والعمود الفقري، الأمر الذي يؤدي إلى الكثير من المشاكل الصحية على المدى الطويل مثل انفتاق القرص.

أمّا بالنسبة للمرأة الحامل، فيفضل عدم نومها على بطنها خلال الأشهر الأولى من الحمل، إذ أن ذلك يفرض ضغطاً إضافياً على العمود الفقري. وينصح الأطباء عموماً المرأة الحامل بالنوم على الجهة اليسرى لزيادة تدفق الدم والمواد المغذية إلى الجنين، ولمساعدة الجنين والأم على الحصول على كفايتهما من الأوكسجين.

وتجنباً لأي مشكلة صحية، إليك أفضل وضعيات للنوم:

النوم على الظهر

8% من سكان العالم ينامون متخذين هذه الوضعية، التي تساعد على الحفاظ على صحة الرقبة والعمود الفقري وإبقائها في وضعية صحية وسليمة خلال النوم. ولكن لهذه الوضعية محاذير يجب إدراكها، لما قد تشكله من خطر على صحة المصابين بانقطاع النفس النومي، ويزيد النوم على الظهر الشخير حدة وسوءاً.

النوم على أحد الجانبين

تحمي هذه الوضعية الرقبة والعمود الفقري، وتحافظ على امتدادهما بشكل سليم وصحي خلال النوم. تعتبر هذه الوضعية الأفضل بالنسبة للأشخاص المصابين بانقطاع النفس النومي.

النوم بوضعية الجنين

تعتبر هذه الوضعية شائعة ومحبوبة لدى الكثيرين، وهي رائعة ومفيدة بشكل خاص بالنسبة للحوامل، كما أنها تخفف من حدة الشخير.إلا أنها قد تسبب التعب ومشاكل وصعوبات في التنفس.

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