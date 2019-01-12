شعورك بالتعب عند الاستيقاظ مؤشر صحي خطير

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

حذر باحثون صحة من جامعة واشنطن من أن الشعور بالتعب والاكتئاب عند الاستيقاظ قد يكون مؤشر صحي مبكر على الإصابة بالخرف.

وأثبتت الاختبارات التي أجرها الخبراء أن الأفراد الذين لا ينامون نوما عميقا، لديهم مستويات أعلى من بروتين "تاو" السام في الدماغ، وهي السمة المميزة لحدوث مرض ألزهايمر.

إذ درس الباحثون حالة 119 شخصا في سن الستين أو أكثر، معظمهم (80%) كانوا طبيعيين ولم يعانوا من الخرف، مع معاناة النسبة المتبقية (20%) من ضعف بسيط.

وتتبع الفريق نوم المشاركين في منازلهم على مدار أسبوع، مع أخذ قراءات الموجة الدماغية، بالإضافة إلى تحركات الجسد.

وقام الباحثون بقياس مستويات بروتينات أميلويد وتاو في الدماغ، باستخدام عينات السائل من الحبل الشوكي.

ووجدت النتائج المنشورة في مجلة "Science Translational Medicine"، أن القيلولة أثناء النهار كانت مرتبطة بمستويات أعلى من بروتينات تاو، ما يوحي بأن النوم المتقطع الزائد أثناء النهار، يدل على زيادة احتمال الإصابة بالخرف.

وأوضح الدكتور بريندان لوسي، من جامعة واشنطن في سانت لويس، إن "قياس كيفية نوم الناس قد يكون طريقة مجدية للكشف عن مرض ألزهايمر، قبل أو عند بدء تطور مشاكل الذاكرة والتفكير".

إذ يسعى العلماء لايجاد طريقة لتتبع مرض ألزهايمر، قبل حدوث هذه التغيرات الدماغية، وذلك لتحكم في المرض في مراحله المبكرة. ويعتقد فريق الدكتور لوسي أن النوم قد يكون الخطوة الأولى.

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