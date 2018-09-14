بقرة تخنق أسدا حتى الموت في كينيا !

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

نشر موقع أخبار نيروبي "Nairobi Wire" فيديو لحادثة غريبة من نوعه وغير متوقعة في كينيا لبقرة خنقت أسدا هاربا من محمية طبيعية أثناء هجومه عليها. حيث وقع الحادث في قرية لوسيوتي بمقاطعة ميرو شرقي كينيا، فقد فر أسد من حديقة ميرو الوطنية للحيوان قبل أسبوعين من الحادث، وهاجم ماشية الأهالي من أبقار وأغنام وماعز في القرية.

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وحسبما ذكر شهود عيان قال ستينلي مفيندا، من سكان القرية المتضررة : "بأن الجميع سعداء أن البقرة خلصتهم من الأسد المفترس، كما أضاف : “أنه لم يتمكن مسؤولو حماية البيئة من القبض على الأسد الهارب. مما أصابنا بالذعر لمدة عشرة أيام".

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