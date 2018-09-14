ما قصة إهمال صغار طيور النحام المعروفة بـــ "الفلامينغو" ؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تعد طيور النحام المعروفة بــ "الفلامينغو" من أجمل الطيور على الإطلاق، حيث تنتمي إلى شعبة الحبليات، وتحديداً إلى فصيلة النحاميات، كما يتميز لون طائر الفلامينغو بالون الأحمر المائل إلى الوردي ، وهو شبيه جداً بطائر الإوز. وتعتبر طيور "الفلامينغو" من الطيور المهاجرة ولكن تفاصيل قصة طيور "الفلامينغو" في حديقة "براغو" بجمهورية التشيك، بدأت منذ تخلي والديهم عنهم ، حيث يقوم لينكا باستوراكوفا المتحدث باسم حديقة براغو للحيوان بتدريبهم على المشي.

اقرأ ايضاً: السياحة في الدول العربية تحقق قفزة كبيرة

فيأخذ صغار "الفلامينغو" المهملين، والذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 30 يومًا ، للمشي اليومي في أرجاء الحديقة على طول التضاريس المختلفة لتقوية عضلاتهم ومساعدتهم على التطور بشكل صحيح، كي يساعدهم ذلك ليصبحوا اجتماعيين أكثر مع باقي الطيور والحيوانات وحتى يتمكن من إعادة اندماجهم بسهولة مع بقية الرعية.

ويقول لينكا باستوراكوفا: "انه لم يوضح حتى الآن سبب تخلى والداهما عنهم". ويذكر أن هناك أربعة أنواعٌ من طيور "الفلامينغو" تتواجد في قارة أمريكا، ومنها ما هو موجود في قارات إفريقيا وآسيا وأوروبا، وتوجد هذه الطيور أيضاً في عدة دول عربية مثل دول الخليج، وليبيا، والجزائر، وتونس، وسلطنة عُمان.

اقرأ المزيد:

بلدة في كاليفورنيا تختار "الكلب ماكس" عمدة..