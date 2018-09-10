السياحة في الدول العربية تحقق قفزة كبيرة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

شهدت أعدادُ السياح الأجانب والزوار للدول العربية في سنة 2017 قفزة كبيرة، رافقتها زيادة في إنفاقهم في هذه الدول بمقدار 13 بالمئة عن العام السابق، وفق ما ذكر أحدث تقرير لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة.



وأوضح التقرير، أن عدد السائحين والزائرين للدول العربية خلال العام المنصرم بلغ قرابة 80 مليونا، بزيادة قدرها 5 بالمئة، فيما بلغ حجم إنفاقهم أكثر من 77 مليار دولار.

وأشار التقرير، إلى أن أعداد السياح الأجانب الزائرين لمصر عام 2017 شهدت قفزة كبيرة، مع تعافي هذا القطاع الحيوي، الذي يعمل فيه مئات الآلاف من المصريين.

وذكر التقرير الصادر مؤخرا عن المنظمة الدولية، أن أعداد الزائرين الأجانب إلى مصر قفزت بنسبة 55.1 بالمئة، مقارنة مع العاميين الماضيين، ليصلوا إلى 8 ملايين و157 ألف سائح في 2017.



وقد وصل عدد السياح الأجانب إلى مصر في 2010 إلى أكثر من 14 مليون سائح، وتراجع العدد إلى 5 ملايين وربع المليون سائح عام 2016، ليرتفع مجددا في عام 2017 إلى أكثر من 8 ملايين سائح، بحسب التقرير.

وقال التقرير إن القطاع السياحي في مصر "انتعش بقوة مقارنة مع الأعوام السابقة، وإن السياح عادوا للتوافد إلى مصر من أوروبا الغربية، ودول الأسواق الناشئة في وسط وشرق أوروبا، بالإضافة إلى الشرق الأوسط وآسيا".



وأضاف التقرير أن "الجهود الترويجية" التي تقود الهيئات الحكومية وغير الحكومية المعنية بالسياحة، ساهمت بشكل كبير في تعافي هذا القطاع، بالإضافة إلى عودة الثقة في مصر كمقصد للسياحة في المنطقة.

وتصدرت السعودية الدول العربية في أعداد الزائرين الأجانب في عام 2017 بأكثر من 16 مليون زائر، تلتها الإمارات بنحو 15.8 مليون سائح أجنبي، ثم المغرب بحوالي 11.3 مليون سائح، فمصر بـ8 ملايين و157 ألف سائح.



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