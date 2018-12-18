الأمير هاري لن يشارك برحلة الصيد السنوية حتى لا يغضب زوجته

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة( ديلي ميل )

يبدو أن أسلوب حياة ميغان ماركل زوجة الأمير هاري ودوقة ساسيكس بدأ يؤثر على ما يعد تقاليد ملكية متوارثة منذ قرون مثل رحلات الصيد !

فقد نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية أن الأمير هاري لن يشارك في رحلة الصيد السنوية التقليدية في عطلة يوم الصناديق هذا العام، والتي تعد واحدة من التقاليد الملكية الشهيرة، حتى يتجنب إغضاب زوجته ميغان ماركل المحبة للحيوانات.

من المقرر أن يشارك الأمير ويليام والأمير تشارلز وربما الأمير جورج أيضًا، في رحلة الصيد التقليدية في عطلة يوم الصناديق، كعادة معظم رجال العائلة المالكة البريطانية، ولكن الأمير هاري سيغيب عن رحلة الصيد التي شارك فيها لأكثر من 20 عامًا

وحسب عدة مصادر، فإن السبب الرئيسي وراء ذلك هو ميغان دوقة ساسيكس وزوجة الأمير هاري، والتي اشتهرت بدفاعها عن حقوق الحيوانات ورفضها ارتداء الفرو ونبذ ما يعرف باسم رياضات الدم، وهو مصطلح يصف رحلات صيد الحيوانات بمختلف أنواعها

صحيفة "ديلي ميل" كشفت أيضًا أن قرار الأمير هاري بالتخلي عن المشاركة في رحلات الصيد والتي كانت إحدى الأنشطة الجماعية المفضلة لديه ولدى شقيقه، قد بدأ في العام الماضي بعد أن شارك في رحلة لصيد الدببة البرية في ألمانيا، واكتشف بعدها أن ذلك الأمر قد أثار استياء صديقته آنذاك ميغان ماركل.

ذلك الأمر دفعه للتوقف عن المشاركة في رحلات الصيد منذ ذلك الحين، حتى أنه غاب عن رحلة الصيد التقليدية في عطلة الصناديق في العام الماضي، قبل أن يغيب عن رحلة الصيد في ساندرينجهام منذ 3 أشهر.

الصحيفة نقلت أيضًا عن مصدر لها قوله إن غياب الأمير هاري عن رحلات الصيد التي اعتاد أفراد عائلته على المشاركة فيها، كانت واحدة من أسباب التوتر الذي شهدته العلاقة بين ميغان وعدد لا بأس به من أفراد العائلة المالكة.

وقد ألقي اللوم على ميغان في قرار الأمير هاري بالتوقف عن المشاركة في رحلات الصيد التي ترفضها، وهو ما تم اعتباره بمثابة تقليل لشأن تقليد ملكي شهير اعتادت العائلة المالكة على المشاركة فيه منذ سنوات عديدة

أحد أسباب التوتر الأخرى بين ميغان وعدد من أفراد العائلة المالكة، هو شعور المقربين من الأمير بتغيره، ولوحظ أن الأمير هاري الذي لقب في الماضي باسم "الأمير المحب للاحتفال" قد بدأ في الغياب عن المناسبات والحفلات التي يستضيفها أصدقائه لصالح قضاء المزيد من الوقت بصحبة ميغان ماركل.

كما بدأ الأمير هاري في الابتعاد عن العديد من أصدقائه المقربين منذ سنوات عديدة، وأصبح يتبع حميات غذائية صحية ويتناول المزيد من الأطعمة النباتية التي تفضلها زوجته، وظهر أكثر نحافة عن ذي قبل في الآونة الأخيرة.

كما لوحظ أيضًا أن الأمير قد أصبح أكثر اهتمامًا بالموضة، وأصبح يظهر في إطلالات من تصميم علامة مفضلة لدى زوجته، ويقال أيضًا إنه قد أصبح أكثر حدة في التعامل مع العاملين في القصر والمساعدين الملكيين منذ وصف الإعلام لزوجته بـ "الإعصار ميغان" (Hurricane Meghan).

مصدر الصور : ديلي ميل

اقرأ أيضاً :

ماذا طلب والد ميغان ماركل من ملكة بريطانيا؟

الأميران هاري وويليام سيمضيان الأعياد بعيدين بسبب زوجتيهما!