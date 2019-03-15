اعتقال 10 مراهقين في الهند.. والسبب "PUBG"!

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (Business Insider India)

عمدت الشرطة الهندية إلى توقيف 10 مراهقين في ولاية غوجارات غرب الهند، وذلك بعد مخالفتهم حظراً فرضته السلطات مؤخراً على لعبة الفيديو الشهيرة "PUBG".

وأكّد مسؤول في الشرطة أنّ "المراهقين الـ10 خالفوا التعليمات بشأن هذه اللعبة، وكسروا الحظر بممارستها، الأمر الذي دفع إلى توقيفهم"، موضحاً أنّه "تمّ إطلاق سراحهم بعد تحذيرهم".

وكانت السلطات الهندية قد حظرت اللعبة الشهيرة في الولاية، الأسبوع الماضي، وذلك في إطار سعيها لمكافحة ما وصفته بـ"إنتشار السلوكيات العنيفة" بين الأطفال الذين يلعبون "باب جي" وتحدي "مومو" التي تدفع إلى الإنتحار، خصوصاً في صفوف الأطفال.

ومع ذلك، فإنّ سلطات البلاد لم تمنع لعبة "فورت نايت" المنافسة لـ"PUBG" التي باتت تشغل المراهقين حول العالم بشكلٍ كبير.

مصدر الصورة: businessinsider

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