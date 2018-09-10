الصحة العالمية: إنتحار 800 ألف شخص سنوياً

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

لو فكر كل إنسان بما يمتلك من نعم لما وصل لمرحلة الاكتئاب التي تؤدي للانتحار، ولكن ماهي أسباب الانتحار في العالم وما هي الحملة التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية والرابطة الدولية لمنع الانتحار



تحيي منظمة الصحة العالمية اليوم العالمي لمنع الانتحار تحت شعار العمل معا لمنع الانتحار.

يعد الانتحار من بين أهم 20 سبب رئيسي للوفاة على مستوى العالم، إذ أنه مسؤول عن أكثر من 800 ألف حالة وفاة، وهو ما يعادل الانتحار مرة واحدة كل 40 ثانية.

لو فكر كل إنسان بما يمتلك من نعم لما وصل لمرحلة الاكتئاب التي تؤدي للانتحار، ولكن ماهي أسباب الانتحار في العالم وما هي الحملة التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية والرابطة الدولية لمنع الانتحار

هل تعرضت يوما ما لأزمة نفسية، أو موقف أغضبك لدرجة الجنون، هل فقدت مكانتك بين الأخرين، أو ضاع حلمك أو خسرت وظيفتك، هل تعرضت لفقدان أسرتك أو تعرضت لحادث تسبب لك في عجز،

اسباب عديدة قد تدفع الإنسان للإنتحار، ولكن بالطبع لا تزال جمة منها مجهولة حتى الآن وربما تكون أغلبها نفسية .

ولمنع ظاهرة الانتحار المنتشرة حول العالم سعت منظمة الصحة العالمية والرابطة الدولية في الحد من هذه الظاهرة باطلاق حملة تحمل شعار ((العمل معا لمنع الانتحار))، وستستمر هذه الحملة في عام 2018 وحتى عام 2020، مسلطة الضوء على الدور الذي يجب على المجتمع والأفراد القيام به لمواجهة التحديات التي يطرحها السلوك الانتحاري في المجتمع، باعتبار أن ذلك أهم عنصر لضمان فاعلية التعاون العالمي للوقاية من ظاهرة الانتحار.

اعتمدت منظمة الصحة العالمية في عام 2003، مبادرة الرابطة الدولية لمنع الانتحار، باعتبار يوم 10 سبتمبر يوما عالمياً لمنع الانتحار، كما تهدف الحملة إلى توحيد الجهود في الالتزام والعمل بغية ضمان منع عمليات الانتحارعالميا.

ناشدت المنظمة إلى أهمية توفير أنجع أنواع العلاج الذي يناسب كل حالة لأولئك الذين يعانون من حالات نفسية أو أمراض عصبية، وإتاحة خدمات الرعاية المجتمعية وخدمات المتابعة المستمرة لأولئك الذين يحاولون الانتحار فلابد من تحليل حالتهم النفسية لمعرفة أسباب لجوئهم إلى الانتحار، إلى جانب ذلك أشارت المنظمة أنه لابد من تقييد إمكانية الحصول على وسائل الانتحار الشائعة، وزيادة تقدير التقارير الإعلامية الخاصة بعمليات الانتحار.

من عمان عبر الهاتف د. بهاء طبازة استشاري الطب النفسي والاجتماعي

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