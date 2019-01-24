"PUBG" تقتلُ "محمد" في لبنان.. شنق نفسه في المنزل

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

عثرت سيدة لبنانية، الثلاثاء الماضي، على ابنها البالغ من العمر 19 عاماً، مشنوقاً داخل المنزل في منطقة ساقية الجنزير بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وفي التفاصيل بحسب مواقع الكترونية لبنانية، فإنّ "الشاب الذي يدعى محمد.ب، أقدم على الانتحار بواسطة حبلٍ معلق بقضيبٍ حديدي قرب حمام المنزل، بسبب تقمّصه لعبة PUBG الالكترونية".

وعلى الأثر، أبلغت الوالدة الصليب الأحمر اللبناني، الذي نقل ابنها إلى مستشفى الجامعة الامريكية في المدينة، لكنه ما لبث أن فارق الحياة.

وتعتبر حالة الانتحار هذه بسبب لعبة PUBG الأولى من نوعها في لبنان، وسط مناشدات كثيرة بتحرك الدولة لمنعها نظراً لخطرها الكبير.

مصدر الصورة: Kech24

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