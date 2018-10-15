قصة صورة.. جعلت من شارع الحمرا في بيروت حديث العالم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )

رُبّ صورة لا تلق لها بالاً تلقى انتشاراً لا يصدق على مواقع التواصل الاجتماعي، هذا ما حدث مع المصور اللبناني الشاب حسين بيضون الذي كان يمشي مؤخرا في شارع الحمرا في بيروت في ليلة ماطرة فرأى مشهدًا يضج بالرومانسية والحب ، لشاب يحمل فتاة تحت المظلة ويجري بها ليحميها من المطر.. المصور الشاب كان محظوظاً كفاية لتكون عدسته جاهزه لاقتناص هذا المشهد ، وبباسطة قام بنشر الصورة على تويتر ، ودون أن يتحمل عناء ابتكار تعليق للصورة ، اكتفي بذكر المكان، وترك للصورة أن تتحدث.

وما هي إلا ساعات حتي جالت الصورة في تويتر وخرجت إلى فيسبوك ، وانستغرام وكل منصات التواصل الاجتماعي .

تويتر اختارها لتكون إحدا لحظاته القصصية .. بعد آن تم إعادة تغريدها أكثر من ٢٠٠٠ مرة وحظيت بأكثر من ٦٠٠٠ إعجاب .

اليكم بعض التعليقات التي لحقت بالصورة .

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