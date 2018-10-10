فنان يصدر "جوازات سفر سويسرية" بمعرض فني في لندن

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (ناهد العثماني)

هل تمنيت يوما أن تحمل جواز سفر سويسري؟

إذا توجهت إلى حي "مايفير" الراقي في لندن سترى مكتبا أعده الفنان الأمريكي توم ساكس ويطلق عليه (مكتب الجوازات السويسرية).

وبمقابل 20 يورو يمكنك الحصول على نسخة شبيهة بجواز السفر الحقيقي الذي يبتغيه كثيرون.

وجاء في بيان صحفي أن المكتب المقام على هامش معرض "فريز" الفني السنوي في لندن "يعبر عن أوجه قلق معاصرة تتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والحرب في سوريا وسياسات ترامب بشأن الهجرة".

وقال ساكس "جواز السفر السويسري يمثل غاية المبتغى... إنه ملاذ ضريبي. لن يجرؤ أحد على ضرب سويسرا لأن الأخيار والأشرار كليهما يودعون أموالهم بها. إنها مركز أوروبا".

وفي داخل المكان عدة مكاتب وراءها علم سويسري كبير، وهناك يوجه العاملون أسئلة شخصية لطالبي جوازات السفر ويلتقطون صورا لهم ويطبعون أسماءهم على (جوازات ستوديو توم ساكس) التي تحمل أرقاما متسلسلة.

والجواز ممهور بختم الاستوديو ورقمه مسجل في قاعدة بيانات.

وإصدار "الجوازات" متاح بمعرض تاديوس روباك في مايفير لأربع وعشرين ساعة فقط بدأت في 17:00 بتوقيت غرينتش يوم الجمعة.

وقال ساكس (52 عاما) لرويترز "هي ليست مجازة من الحكومة السويسرية، بل مجازة من هذا الاستوديو وبوسعك أن تستخدمها. بوسعك أن تجعل العالم على شاكلة غير التي هو عليها، على الشاكلة التي تريدها أنت".

وأضاف أن مشروعه يهدف لكشف زيف الحدود "في وقت ديمقراطياتنا الليبرالية مهددة فيه والمقموعون في أرجاء العالم يعيشون في خطر وبلا ملاذ".

وبعد انتهاء يوم السبت، سيبقى مكتب الجوازات في مكانه حيث يمكن للزائرين إلقاء نظرة عليه حتى نوفمبر.



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