قتل وخلافات بسبب "Pubg".. فتاوى تحرمها ودعوات لحظرها في مصر

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

حذر عددٌ كبير من المسؤولين في مصر والعراق من لعبة "Pubg"، داعين لاعبيها إلى أخذ الحيطة والحذر منها، بعدما باتت مظاهر القتل والعنف التي تسيطر عليها، تشكلّ قلقاً واسعاً السلطات في مختلف الدول العربية، لا سيما مصر والعراق.

وكانت اللعبة دفعت بطالبٍ مصري إلى قتل معلمته، حيث اعترف أثناء التحقيقات أنه "استوحى فكرة القتل من Pubg"، إلى جانب حادثة مقتل شاب في مدينة أربيل - عاصمة كردستان العراق، أثناء محاولته محاكاة اللعبة الشهيرة".

فتاوى تحرم الـ"Pubg" ودعوات لحظرها

وإبان ذلك، تعالت المطالب بحظر اللعبة عربياً، ويبحث البرلمان المصري إمكانية حذفها في مصر. الأمرُ أيضاً لم يقف عند هذا الحد، بل دفع بالمرجعيات الدينية في مصر والعراق إلى التنبيه من هذه اللعبة. فمن جهته، أكّد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية "حُرمة هذا النوع من الألعاب بما فيها Pubg"، محذراً في بيانٍ عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" من "استخدامها نظراً لخطورتها، وتأثيرها السيء على المجتمع".

بدوره، نبّه إمام جامع النعمان في العراق، أثناء خطبة الجمعة، حول "المخاطر الكبيرة للعبة الـPubg على المجتمع"، لافتاً إلى أنّ "المحاكم العراقية تغص بعشرات حالات الطلاق والقتل بسبب تلك اللعبة".

وفي السياق، أبدى رواد مواقع التواصل الإجتماعي العرب تفاعلاً كبيراً مع التحذيرات والخطب، من خلال إطلاق وسوم (هاشتاغات) عديدة وهي: #ببجي #البوبجي و#اتصالات_ البرلمان.

ففي حين عبّر البعض عن "شغفهم بهذه اللعبة الأمر الذي يجعلها أقرب إلى الأدمان"، حذر آخرون من مخاطرها، معربين عن "مخاوفهم منها، ومطالبتهم السلطات بالإسراع في حجبها، لأنها تحولت إلى منصة خفية يستقطب من خلالها تنظيم داعش الشباب".

والـPubg هي عبارة عن لعبة معارك يشارك فيها لاعبون من مختلف أنحاء العالم عبر الإنترنت. ففي كل معركة يتصارع 100 لاعب في رقعة مملوءة بالأدوات والأسلحة المختلفة، ومن ثم يقاتلون بعضهم حتى يموت الجميع وينجو شخص واحد. وأصبحت اللعبة في مقدمة التطبيقات التي يجرى تحميلها في أكثر من 100 دولة حول العالم.

مصدر الصورة: lavanguardia.com

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