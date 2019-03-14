علماء يكتشفون مومياء غريبة عمرها 1500 عام.. ما علاقة أديداس؟

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (theepochtimes)

كشف موقع "theepochtimes" أن علماء آثار على مومياء قديمة يصل عمرها إلى 1500 عام، داخل أحد الكهوف في منطقة ألتاي الجبلية في منغوليا.

ولفت الموقع إلى أنّ "البقايا التي كانت ملفوفة في ثوب من الخيش هي الأولى من نوعها لسكان منطقة آسيا الوسطى".

كذلك، فقد عثر الباحثون على بقايا حصان وأشياء أخرى مثل قوس الرماية واللجام. ووفقاً للعلماء، فإنّ هذه الآثار التي تم رصدها، تعود إلى القرن السادس الميلادي.

وفي هذا الصدد، أوضح الباحث في متحف "خوفد" بمنغوليا، بي. شوخباتار، إن "المومياء لا تعود لشخص من النخبة، ومن المرجح أن تكون لامرأة، بالنظر إلى عدم وجود قوس الرماية داخل القبر".

وأكدّ أنّ "عملية إزالة الثوب عن المومياء تجري بعناية فائقة"، موضحاً أنه "بمجرد انتهاء هذه العملية، سيكون الباحثون قادرين على تحديد الجنس على نحو أكثر دقة".

إلى ذلك فقد إدعت بعض وسائل الإعلام والعديد من الناشطين عبر موقع التواصل الإجتماعي أنّ "الأحذية التي تم العثور عليها تبدو حديثة، وهي شبيهة بتما تصنعه شركة أديداس".

مصدر الصور: theepochtimes

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