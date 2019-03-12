حقائق عن حوادث سقوط الطائرات.. و9 نصائح مهمّة للمسافرين

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (DW)

نشرت صحيفة "ترافل أند تريشر" المتخصصة بشؤون السفر والرحلات دراسة تطرقت فيها إلى حوادث الطائرات حول العالم، مشيرة إلى أنّ "48% من الحوادث المميتة وقعت في الجزء الأخير من الرحلة الجويّة، حيث تستعد الطائرة للهبوط وتبدأ في الانخفاض"، معتبرةً أنّ "هذه النسبة كبيرة حقاً لأنّ هذه المرحلة في الرحلة مساحتها 4 % من وقت الطيران فحسب".

وبحسب الدراسة، فإنّ "مرحلة إقلاع الطائرة وبدئها بالتسلق والارتفاع المرتبة الثانية في مراحل الخطر اثناء الرحلات، مشكّلة بذلك 13% من مجمل حوادث السقوط القاتلة المسجلة".

وأوضحت الدراسة أنّ "80% من حوادث سقوط الطائرات تقع خلال الدقائق الـ3 الأولى من التحليق، وخلال الدقائق الـ8 الأخيرة منه، أما سائر الرحلة فإنّ احتمالات السقوط تتدنى إلى حد كبير جداً، وتُعزى في الغالب إلى عوامل خارجية مثل تعرّض الطائرة لهجوم من طائرة مقاتلة، اصطدام ببناية أو جبل، أو بطائرة أخرى، عوامل الطقس، حمم بركانية متصاعدة وغيرها".

وغالباً ما يشعر الكثير من الأشخاص بالخوف من ركوب الطائرة، وتسيطر عليهم مشاعر الرعب خصوصاً عند عبور الطائرة للمطبات الهوائية التي تؤدي إلى اهتزازها بشدة وهي تطير بارتفاع 35 ألف قدم. ومع هذا، يؤكد الخبراء أنّ "المطبات الهوائية غير مؤذية ولا تعرض الركاب لأي خطر".

إلى ذلك، فقد نشرت صحيفة "تلغراف" البريطانية عدداً من النصائح للمسافرين نقلاً عن طياريين، تزيل الخوف خلال السفر في الطائرة وهي على النحو التالي:

- اقرأ عن حقائق السفر الجوي، قبل أيام من رحلة، لأن ذلك يقدم لك معرفة بهذا الصدد قد تكون تجهلها.

- شدّ على اعصابك، وأزل حالة الارتخاء والخدر التي أصابت مقعدك بسبب طول الجلوس. هذا الأمر يساعد على تناسي الخوف مما تمر به الطائرة أثناء الهبوط أو الإقلاع أو المرور بمطبات جوية.

- أكتب اسمك على قصاصة ورق، والهدف من ذلك هو تغيير تركيز المرء. يساهم ذلك بحسب الطيارين في تخفيف الرعب الذي ينتاب بعض المسافرين، إذ ينصرفون إلى محاولة إتقان الكتابة بشكل غير معتاد.

- ضع قصة شرب بلاستيكية في فمك وحاول التنفس من خلالها، لأن ذلك يساهم في خفض تسارع الأنفاس لدى المسافرين الخائفين.

- اجلس في مقدمة الطائرة في حال كان ذلك ممكناً، واسعَ دائماً أن يكون حجزك في مقدمة الطائرة، إذ أن هذا المكان يشعر المسافر بما يشعر به راكب السيارة حين يعبر مطباً، ويساهم ذلك في تقليل خوفه.

- افتح حواراً مع المسافرين الآخرين، فذلك سينسيك الخوف وعناء السفر.

- إجر تدليكاتً لمناطق رقبتك وكتفيك، فذلك يساهم في تخفيف مشاعر الرعب لديك.

- تجنب تناول المشروبات الكحولية والمنشطة، فهي تؤثر على الاعصاب بشدة في هذه الظروف.

- تجاهل كل الأصوات الغامضة التي تسمعها، وإذا أردت اسأل المضيفات والمضيفين عن ذلك.

مصدر الصورة: alayam

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