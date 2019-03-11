وفاة موظفين اممين في حادث الطائرة الاثيوبية

أخبار الآن| اديس ابابا - اثيوبيا - (وكالات)

قال بيان للمنظمة الدولية للهجرة الأحد إن 19 موظفا يعملون بالأمم المتحدة وخمس وكالات على الأقل تابعة لها لاقوا حتفهم في تحطم الطائرة الإثيوبية.

وتابع البيان أن هذه الوكالات تضم برنامج الأغذية العالمي والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين والاتحاد الدولي للاتصالات وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والبنك الدولي والمنظمة الدولية.

وكان متحدث باسم شركة الخطوط الجوية الإثيوبية قد أكد سقوط طائرة تابعة للشركة كانت متجهة إلى نيروبي صباح اليوم الأحد، وعلى متنها 149 راكباً، وطاقم من 8 أفراد.

وقالت الشركة إن الرحلة (إي.تي 302) تحطمت قرب بلدة بيشوفتو التي تقع على بعد نحو 62 كيلومترا إلى الجنوب الشرقي من العاصمة أديس أبابا، وأضافت أن الطائرة من طراز بوينغ 737-800 ماكس.

وأعلنت هيئة الإذاعة الإثيوبية أنه لا يوجد ناجين من تحطم طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية، وأن مواطنون من 33 دولة كانوا على متن الطائرة المنكوبة بينهم بريطانيون وأميركيون وفرنسيون وكنديين.

ونشر الحساب الرسمي لرئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد على "تويتر" تعزية لأسر من لقوا حتفهم في تحطم الطائرة.

وقال مكتب أبي أحمد في التغريدة "يقدم مكتب رئيس الوزراء نيابة عن حكومة وشعب إثيوبيا تعازيه الحارة لأسر من فقدوا أحباءهم الذين كانوا على متن طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية من طراز بوينغ 737 التي كانت في رحلة إلى نيروبي في كينيا هذا الصباح".

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