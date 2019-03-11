عن سفينة "فليب" البحثية.. تبحر رأسياً من دون أن تغرق (فيديو)

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

لا يمكن لأحدٍ أن يتخايل سفينة في البحر بوضعٍ رأسي. لكن هذا الأمرُ موجود فعلاً من خلال سفينة البحث الأمريكية المعروفة بـ"السفينة القلابة" أو "سفينة فليب"، التي تستطيع الوقوف رأسياً في الماء من دون الغرق، باعتبارها السفينة الوحيدة في العالم التي لها القدرة على التحول من الوضع الأفقي إلى الوضع الرأسي خلال وجودها في الماء.

وتدير هذه السفينة مؤسسة "سكريبس" لعلوم المحيطات في كاليفرونيا، وهي تعدّ جزءاً من مكتب البحوث البحرية في أمريكا، ويبلغ طولها حوالي 180 مترا وتزن 700 طن.

واستطاع المهندسون تصميمها بشكلٍ يمكنها من الإنتقال إلى الوضع الرأسي باستقامة 90 درجة، حيث تكون مقدمتها في الأعلى بارتفاع 17 متراً، أي بارتفاع مبنى من 5 طوابق. أمّا ذيلها، فيكون مغموراً جزئياً في الماء بطول 91 متر، أي أن الجزء الأغلب من السفينة يكون مغموراً تحت الماء وهو ما يساعد على ثبات السفينة ومقاومتها للأمواج.

وتستخدم هذه السفينة لدراسة الأمواج والإشارات الصوتية ودرجة الحرارة داخل الماء وجمع بيانات الأرصاد الجوية، وتحتاج إلى التحول للوضع الرأسي حوالى 28 دقيقة، حيثُ يتم خلالها ضخ مياه البحر لخزانات ضخمة في مؤخرة السفينة، مما يجعلها تغطس في الماء لتصبح السفينة في الوضع الرأسي.

مصدر الصورة: Atlas Obscura

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