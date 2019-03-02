200 ألف شخص مهددون في كاليفورنيا.. هل يعود خطر البراكين!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

200 ألف شخص مهددين في ولاية كاليفورنيا في حال ثار أحد البراكيين السبعة الناشطة في الولاية، وذلك بحسب بيان صادر عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية "USGS".

وأضاف البيان أن الدراسة التي أجريت توصلت الى أن هذه البراكين ثارت ما لا يقل عن عشر مرات خلال الأعوام الألف الماضية، وهذا يعني أن ثورانها سيكون كارثة كبيرة.

واستنادا إلى هذه المعلومات، وضع الجيولوجيون خريطة لسبع مناطق هي الأكثر خطورة على السكان، واتضح أن أكثرها خطرا هي المحيطة ببركان شاست، حيث يعيش أكثر من 103 آلاف شخص، تليها المنطقة المحيطة ببركان لونغ فالي "Long Valley" التي يعيش فيها 63.5 ألف شخص، ومنطقة كلير ليك (نحو 18 ألفا) ومنطقة المركز البركاني لاسينا (زهاء 10 آلاف شخص).

ووفقاً للخبراء فإن احتمال ثوران هذه البراكين خلال السنوات الثلاثين المقبلة هو 16%. ويخلص هؤلاء الى اعتبار أنه وعلى الرغم من أن خطر وقوع كارثة كبير نسبيا، إلا أن المسؤولين لا يقيمونها بالمستوى المطلوب.

مصدر الصورة: albawabhnews

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