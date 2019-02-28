إجلاء آلاف المدنيين جراء فيضان نهر في كاليفورنيا

أخبار الآن| كاليفورنيا - الولايات المتحدة - (وكالات)

أجلت السلطات الأمريكية آلاف المواطنين جراء فيضان مياه نهر في شمال ولاية كاليفورنيا بسبب الأمطار الغزيرة، وحذرت من أن أي شخص يتخلف قد يعلق هناك.

وأصدرت السلطات في مقاطعة سونوما التي تبعد نحو 110 كيلومترات شمالي سان فرانسيسكو، أوامر الإجلاء، الثلاثاء، بسبب خطر فيضان نهر الروسي.

أوامر الإجلاء شملت أكثر من 20 تجمعاً سكنياً تمتد لعشرات الأميال بطول النهر، بينها جيرنفيل الذي يقطنه أكثر من 4500 شخص.

ونشر مكتب قائد شرطة مقاطعة سونوما مقطع فيديو على الإنترنت لمياه متدفقة على سلم في منزل بتجمع سامر هوم بارك السكني.

وقال قائد الشرطة مارك إسيك إن مكتبه أرسل قاربين للتحرك في النهر للمساعدة في الإجلاء.

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