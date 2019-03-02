8 أسباب تدفعك لتعليم أطفالك الموسيقى

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (brightside)

العلاج بالموسيقى يساعد على تعزيز المزاج وتسريع الانتعاش. بالإضافة إلى ذلك، تساهم دروس الموسيقى في علاج الأشخاص الذين يعانون من السكتة الدماغية ، ويمكن أيضًا تحسين فهم المعلومات عند الأطفال المصابين بصعوبة القراءة. هناك أيضا أدلة على أن التدريب الموسيقي في مرحلة الطفولة يحمي الناس من تطور الخرف في المستقبل.

اليك 8 أسباب يجب أن تدفعك لتعليم أطفالك على الموسيقى.

1. يعزز التنسيق.

أثناء العزف على آلة موسيقية ، يقوم الدماغ بترجمة الملاحظات التي تراها في حركات اليد. هذا التبادل يحدث في سرعة وتيرة اللحن. كما أن هذا التنسيق في قراءة الموسيقى وعملية تكاثرها يسرع رد فعل الدماغ ويحسن الأداء المعرفي.

2. يحسن السمع.

تعلم الموسيقى يساعد على عزل الأصوات الفردية. هذا هو السبب في أن الموسيقيين لديهم القدرة على السمع بطريقة رائعة. وقد اكتشف العلماء أنه من السهل بالنسبة للموسيقيين التعرف على أصوات محددة في بيئة صاخبة.

3. يخفف الإجهاد.

يساعد تشغيل الموسيقى على تشتيت الانتباه من يوم مرهق. والحقيقة هي أن الحركات المتكررة تساعد على الحد من التوتر، وهذا ما يمكن أن يقلل من ضغط الدم وتهدئة الأرق والاكتئاب.

4. يقوي الجهاز التنفسي.

يتطلب الغناء واستخدام ببعض الأدوات الموسيقية التنفس العميق، وهاذ ما يمكن أن يقوي الجهاز التنفسي والرئتين. فعلى سبيل المثال ، قد يساعد اللعب في الهارمونيكا على التخفيف من أعراض مرض الرئة.

5. يقوي المناعة.

إن تعلم العزف على آلة موسيقية غالبًا ما يلهم الناس لإنشاء موسيقاهم الخاصة. هذا يمكن أن يعزز الاستجابة المناعية ومكافحة الفيروسات بشكل أكثر فعالية. وقد يكون هناك سبب آخر هو انخفاض مستوى التوتر، لأن القلق يضغط على جهاز المناعة.

6. يشحذ وظيفة الدماغ.

لعب أداة هو تمرين الدماغ الحقيقي، فالموسيقيون نادرا ما لديهم مشاكل في الذاكرة. والحقيقة هي أن تشغيل الموسيقى يساعد على تحسين الأداء العقلي. يمكن للموسيقى أيضا إبطاء تطور مرض الزهايمر والخرف.

7. ينقح مهارات القراءة.

تساعد قراءة المذكرات الموسيقية على إنشاء روابط عصبية جديدة في الدماغ ، مما يحسن القدرة على معالجة المعلومات. لذلك ، يصبح من الأسهل على الطفل استيعاب المعلومات من المصادر الأخرى وقراءتها.

8. يزيد من معدل الذكاء.

أظهرت الدراسات أن نشاط الدماغ يزيد بعد التدريب الموسيقي. كما أنه يحسن الذاكرة التي تساعد الأطفال في دراستهم. هناك صلة بين التحصيل الدراسي (على سبيل المثال ، المعدل التراكمي في المدرسة الثانوية ، ومهارات الرياضيات ، ودرجات اختبار SAT) ودروس الموسيقى.

مصدر الصور: brightside

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