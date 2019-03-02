أضواء الشفق القطبي المبهرة تضيئ سماء فنلندا

أخبار الآن| لابلاند - فنلندا - (رويترز)

شهدت فنلندا، ظاهرة الأضواء الشمالية المعروفة باسم "الشفق القطبي"، إذ تحولت سماء إيناري في لابلاند إلى هذه الأضواء المبهرة، بحسب وكالة رويترز .

وظاهرة الشفق القطبي تحدث عندما تصطدم الإلكترونات المشحونة عالية السرعة، الصادرة عن الرياح الشمسية، مع ذرات الأكسجين والنيتروجين الموجودة بالغلاف الجوى للأرض، على ارتفاع يتراوح بين 20 و200 ميل فوق سطح الأرض، وهى الظاهرة التى يصدر عنها موجات ذات ألوان براقة تنير السماء.

من جهتها بثت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" الخميس، صورا مذهلة لظاهرة الشفق القطبي وتعكس شكل الأضواء الشمالية من الفضاء.

وقالت الوكالة - إن "كاميرات محطة الفضاء الدولية التقطت الصور بألوانها الطبيعية أثناء مرورها بالجانب المظلم للأرض"، ورجحت الوكالة أن أسباب تلك الظاهرة يعود إلى عاصفة مغناطيسية وقعت بين القطبين.

يذكر أن ظاهرة الشفق القطبي والأضواء الشمالية، تنجم عن تفاعل الرياح الشمسية المكونة من البلازما، مع المجال المغناطيسي للأرض.

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