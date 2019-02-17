في دماغك "زر للحذف".. هكذا تُزال المعلومات القديمة منه

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

هل من الممكن أن تتخايل أنّ دماغك يحتوي على زر للحذف؟ هل تصدق أنّ دماغك يمكنه حذف الكثير من ذاكرته؟ الأمرُ هذا صحيح، وقد أكّدته مجمل الدراسات الطبية.

ما جرى التركيز عليهِ هو تعلم أشياء جديدة، إذ أكّدت الدراسات أنّ "القدرة على ذلك يساهم في بناء وتعزيز الإتصالات العصبية، كما أنه يعمل على كسر كل ما هو قديم، وهي الحالة التي تسمى بالتقليم المتشابك".

كيف يعمل زر الحذف في الدماغ؟

يحتوي الدماغ على عصبونات، وهي خلايا قابلة للإستثارة الكهربائية، ويمكنها معالجة ونقل المعلومات عبر إشارات كهربائية وكيماوية. تنتقل تلك الإشارات بين العصوبنات عبر المشبك العصبي، الذي هو عبارة عن روابط متخصصة تربط العصبون مع الخلايا الأخرى. تتصل العصبونات مع بعضها البعض لتشكّل شبكات عصبونية، وهي المكونات الأساسية للمخ (الدماغ) والنخاع الشوكي للجهاز العصبي المركزي، وهي أيضاً المكونات الأساسية للعُقَد العصبية للجهاز العصبي الطرفي.

كذلك، يتضمن الدماغ "الخلايا الدبقية" وهي خلايا متفرعة كبيرة نسبياً، تتواجد في النسيج الضام الموجود في الجهاز العصبي، وتعدّ من أنواع الخلايا الدماغية. تعمل هذه الخلايا على تسريع الإشارات في عصبونات معينة، غير أنّ هناك خلايا دبقية أخرى تعمل على تهذيب الإتصالات المشبكية في الدماغ، وتقوم بإزالة كلّ ما يجب إزالته من الدماغ، كوظيفة زر الحذف.

وخلال الدراسات، اكتشف الباحثون ما وراء هذا اللغز، موضحين أنّ "هناك بروتين C1q يشير إلى الروابط المشبكيّة، وعند رصد الخلايا العصبية المجهرية لهذه الإشارة تدمّر حينها المشبك المعني".

وكما هو معلوم، فإنّ الدماغ يحتاج إلى الراحة من أجل أن يبدأ وظيفة جديدة، وذلك من خلال النوم. وفعلياً، فعندما يكون الدماغ مليئاً بالمعلومات، فإنه يشعر بالتعب ويصبح بحاجة إلى ساعات نوم كافية. وخلال تلك الساعات، يبدأ الدماغ بتنظيف نفسه بنسة 60%، ويمحو بعض المعلومات استعداداً لتلقي معلومات جديدة، ويكون ذلك عبر الراوبط المشبكية التي تؤدي هذا الدور.

مصدر الصورة: Caietul

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