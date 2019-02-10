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مجرة جديدة ستكشف المزيد عن أصول الكون

أخبار الآن |  واشنطن - الولايات المتحدة الأمريكية (ناسا)

أعلنت وكالتا الفضاء الأمريكية ناسا، والأوروبية إيسا، عن اكتشافهما لمجرة جديدة يمكن أن تكشف المزيد عن أصول الكون..

- العلماء كانوا قد استخدموا صوراً لتلسكوب هابل لدراسة بعض النجوم القزمة ليكتشفوا أنها مجرة منفصلة ليست تابعة لمجرة درب التبانة.

- أطلق عليها العلماء اسم "بايدن 1"، وتبعد عن حافة مجرتنا 30 مليون سنة ضوئية.

- تحتوي المجرة الجديدة على عدد قليل من الفلزات. 

- تعد مجرة صغيرة جداً وباهتة بشكل لا يصدق، ما دفع علماء الفلك لتصنيفها كمجرة قزم كروية.

- من خواص نجوم المجرة استطاع الفلكيون أن يُخَمِّنوا أن المجرة عمرها قرابة 13 بليون سنة، أي تقريباً قديمة قدم الكون نفسه.
 

 

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#ناسا #بايدن 1 #اوروبا #تكنولوجيا

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