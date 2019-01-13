وأخيراً.. جهاز جديد يكشف فيروس "إيبولا" بسرعة فائقة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تمكنت شركة "Oxford Nanopore" البريطانية، من تطوير جهاز محمول، هو الأول والوحيد في اكتشاف فيروسات "الإيبولا" و "زيكا" بشكلٍ فوري. وأطلق الباحثون على الجهاز اسم "MinION"، ومن خلاله يمكن تشخيص الفيروسات بسرعة وفي وقتٍ مبكر قبل انتشار العدوى، الأمر الذي يساهم في تقليص الوقت الذي يُستغرق في نقل العينات الملوثة إلى المختبرات.

ويستطيع الجهاز الجديد من كشف الفيروسات من خلال تسلسل الحمض النووي "DNA" و الحمض النووي الريبوزي "RNA" في الوقت الحقيقي. كذلك، فقد وجد باحثون في مركز الأبحاث الزراعية الفرنسي "CIRAD" طريقة لاستخدام الجهاز كأداة لتحديد الفيروسات النباتية والحيوانية وأيضاً الفيروسات التي تهدد البشر. وأوضح الباحثون أن الجهاز قادر على فحص البنية الجينية الكاملة للفيروس بسرعة عالية في وقت قصير جداً، إذ أن تقليص الوقت بين أخذ عينة من نبات محتمل أنه يحمل فيروساً معيناً، يعد أحد الجوانب الرئيسية لإدارة تفشي الفيروس.

وبحسب موقع "ديجيتال تريندس"، فإنّ الجهاز يتميّز بحجمه الصغير، إذ لا يتعدى وزنه الـ100 غرام، ويتمّ توصيله بالكمبيوتر باستخدام كابل "يو إس بي 3.0" عالي السرعة، كما أنه غير مقيد ببيئة مختبر معينة لاستخدامه. ولذلك، فإنه يمكن استخدامه في الجبال أو الغابات أو حتى في القطب الشمالي أو على متن محطة الفضاء الدولية.

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