لجنة طوارئ من الصحة العالمية تبحت تفشي الإيبولا بالكونغو

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن لجنة للطوارئ ستعقد اجتماعاً،يوم الأربعاء المقبل، لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان تفشي وباء الإيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية يمثل حالة َ طوارئ عامة تدعو للقلق الدولي.

وتُقدم اللجنة المؤلفة من خبراء مستقلين توصيات لمواجهة هذا التفشي الذي أُعلن في أول شهر أغسطس/آب الماضي وتفاقم في الأسابيع القليلة الماضية.

وتوقعت المنظمة، الأسبوع الماضي، أن يستمر تفشي فيروس الإيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية 3 أو 4 أشهر أخرى، وأنه ربما ينتقل في أي وقت إلى أوغندا أو رواندا.



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