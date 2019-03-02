الوسامة ليست كل شيء.. 5 سماتٍ تحبها المرأة في الرجل

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كثيرة هي السمات التي تجذب المرأة إلى الرجل. فإلى جانب المظهر الجميل والذهنية الجيّدة، عوامل أخرى يجب أن يلتفت الرجل إليها ليبرز في عين المرأة.

وإليكم 5 سمات أوردها موقع "مينز هيلث" تحب النساء أن تراها في الرجال:

- الوسامة في الشكل ليست كل شيء

كشفت الدراسات أن المرأة تنجذب للرجل الوسيم على المدى القصير، بينما الانجذاب الحقيقي والطويل يرتبط بالعقل وطريقة التفكير.

- روح الدعابة

تحب النساء الرجل الذي يزرع البسمة على شفافهها، وأوضحت الدراسات أنّ الحس الفكاهي لدى الرجال هو عامل جذب كبير للنساء.

- صديق للكلاب

أوضحت الدراسات أنّ "الرجال الذين يربون كلاباً، هم من بين الذين تفضلهم النساء، إذ يشير ذلك إلى عاطفتهم وقدرتهم على الإعتناء بالآخر".

- المجازفة

الرجل الذي يعشق المجازفة هو مفضل بالنسبة للنساء، أمّا الرجل المتهرب من المواقف الجدية فهو لا يعنيهنّ أبداً.

- ارتداء اللون الأحمر

تشير الدراسات النفسية إلى أنّ "ارتداء الرجل للون الأحمر يمكن أن يجعله أكثر جاذبية بالنسبة للمرأة، إذ أنها ترى في ذلك حيوية ونشاطاً".

مصدر الصورة: Elle

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