تفاعل حول دراسة عن دماغ المرأة الأكثر شبابا من دماغ الرجل!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

الجدال بين الرجال والنساء بدأ منذ بداية الخلق ، كل طرف معتد بنفسه ،ويبحث دوماً عما يميزه ويفاضله على الجنس الآخر ، حتى بعض العلماء عادة يدرسون الاختلاف بين الرجل والمرأة ، وأخر الدرسات أعطت الجماهير الناعمة دفعة قوية ..فقد كشفت دراسة علمية أمريكية أنّ "دماغ المرأة هو أكثر شباباً من دماغ الرجل بـ4 أعوام".

هذه الدراسة فور نشرها على صفحة أخبار الآن على فيسبوك حظيت بتفاعل كبير من قبل المتابعين واشتعل الجدال !

المنشور أعيد نشره أكثر من 250 مرة وجمع أكثر من 1500 إعجاب ، بينما علق عليه أكثر من 80 متابع .

بعض التعليقات كانت طريفة ، جدا ، النساء شمتن، والرجال استنكروا

Fathi Aluhishi فتحتي علق بحنقة وقال :" لنأتي الى الواقع فكل الاختراعات والنظريات التي غيرت حياة البشرية كانت من صنع الرجال فلم نرى لمرأة قوانين كقوانين نيوتن ولا نظرية نسبية ولا كم ولا كهرومغناطيسية ولااكتشفت مصباحا كهربائيا ولا راديوا ولا موجات ولا معادلات كمعادلات ماكسويل ولا نظرية الذرة ولم يكن لها دور في نظريات وطرق التصنيع. انا مهتم بالتكنلوجيا ولم تصادفني امرإة واحدة لها انجاز ذو قيمة علمية كبيرة وان وجد فلا تتعدى نسبته واحد من عدة آلاف من انجازات الرجال. لاتقل لي ان المجتمع ذكوري فانا لم اقل لك لاتوجد مرأة قادت جيوشا او تزعمت امما او بنت حضارة. واعلم ان اي رجل عظيم وراءه امراه لو لم تكن وراءه امرأة لكان اعظم."

بينما Abu Aita Saed من الرجال وأشاد بالدراسة وقال " من زمان وانا بقول هيك . لتحليل بسيط المرأه عندما تتزوج بعمر صغير تنجب مثلا عمر ٢٠ تنجب الاطفال وتتحمل مسؤليات الاسره وتبدأ بتكوين اسره وفي المقابل الرجل في عمر العشرين يكون في عالم اخر من المراهقه"

Natacha Louna اعتدت بنفسها وعلقت "انا كنت اعرف بدون اي دليل علمي"

والعديد من النساء قمن بالاشارة لصديقاتهن وأحيانا أزواجهن ليقرأوا الدراسة الكاملة .

وفي الدراسة الأصلية أكّد مانو جويال من كلية الطب بجامعة واشنطن أن "نتائج الدراسة قدمت تبريراً منطقياً بشأن ميل النساء للتفوق على الرجال في الاختبارات الإدراكية في السبعينيات من العمر"، موضحاً أنّ "بحثهم أعطى تفسيراً للأسباب الكامنة وراء عدم تدهور الجانب الإدراكي والمعرفي لدى النساء مع التقدم في السن، وذلك لأن أدمغتهن أصغر سناً وتبقى تعمل بشكل فعال".

ولفت إلى أنّ "هذا الأمر لا يعني أن أدمغة الرجال أسرع من أدمغة النساء، لكنهم يبلغون سن المراهقة قبل النساء بـ3 سنوات، ما يمتد طيلة حياتهم".

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