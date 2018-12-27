دراسة تكشف عدد ساعات حفظ المرأة للسر

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يبدو أن حفظ السر مهمة تعجز عنها المرأة في غالب الأحيان، وإن نجحت في حفظ سر، فذلك لأنه يكون سرها الشخصي الأكثر أهمية. دراسة بريطانية جديدة كشفت أن المرأة لا تستطيع الاحتفاظ بالسر لأكثر 47 ساعة .

الدراسة أجريت على حوالي 3000 امرأة ما بين سن 18 إلى 65 عاما، وأكدت أن المرأة تحفظ السر لمدة 47 ساعة و15 دقيقة بحد أقصى. وبحسب الدراسة البريطانية، فإن أربعة نساء من أصل 10 لا يستطعن الاحتفاظ بالأسرار على الإطلاق، مضيفة أنهن يكشفن عن الأسرار في غالب الأحيان إلى أزواجهن أو أمهاتهن.

وأضافت الدراسة أن حوالي 40 % من النساء يشعرن بالذنب بمجرد الكشف عن السر. وأوضحت الدراسة‏ أن‏ المرأة‏ تسمع‏ ما‏ معدله‏ ثلاثة‏ أخبار‏ ثرثرة‏ في‏ الأسبوع‏ وتخبرها‏ لشخص‏ واحد‏ على‏ الأقل.

اقرأ المزيد:

9 طرق سهلة وبسيطة للتخلص من مشاعر الضيق والتوتر