شبيه كيم: الكوريون الشماليون لا يملكون حس الدعابة لهذا طردت!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رويترز)

”الكوريون الشماليون لا يتمتعون بحس الفكاهة... السخرية سلاح قوي ضد أي ديكتاتورية“. بهذه العبارة غادر الـممثل الكوميدي الأسترالي هاوارد إكس، الذي يقلد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون الأراضي الفيتنامية ، بعدما قررت السلطات ترحيله .

وكانت السلطات الفيتنامية قد قررت ترحيل الممثل الكوميدي قبل نحو 24 ساعة من وصول كيم الحقيقي لحضور قمة تعقد هناك مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

هاوارد إكس المعروف بشبيه كيم، كان قد وصل للعاصمة الفيتنامية هانوي يوم الجمعة برفقة شريكه الشبيه بترامب مما اجتذب المارة ووسائل الإعلام.

ومن المقرر أن يعقد الزعيمان الحقيقيان قمة في هانوي يومي الأربعاء والخميس وهي قمتهما الثانية بشأن نزع السلاح النووي.

وزار هاوارد سنغافورة في يونيو حزيران قبل أول قمة بين كيم وترامب حيث قدم فقرات ساخرة وقال إن السلطات هناك اعتقلته لفترة وجيزة.

كما ظهر أثناء الأولمبياد الشتوي في كوريا الجنوبية حيث رقص أمام فريق تشجيع كوري شمالي قبل أن يقتاده أفراد الأمن خارج المكان.

ولم يتسن الوصول لمسؤولين في وزارة الخارجية الفيتنامية للتعليق يوم الاثنين. وقال هاوارد في وقت سابق إن السلطات استجوبته وحذرته من إثارة أي قلاقل.

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وأشار هاوارد إلى أن السلطات سمحت لشريكه شبيه ترامب الذي يدعى راسل وايت بالبقاء في البلاد لكنها منعته من أي ظهور علني آخر.

وتعانق الشبيهان وتبادلا القبلات أمام الكاميرات يوم الاثنين قبل رحيل هاوارد الذي قال ”رجاء لا تثيروا حربا عالمية ثالثة... إنهم خائفون من رجلين يشبهان النسخة الحقيقية“.

مصدر الصور: صفحة شبيه كيم على فيسبوك

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