ترامب يغادر الولايات المتحدة للقاء كيم في فيتنام

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة ( أ ف ب )

غادر الرئيس الأميركي دونالد ترامب واشنطن الاثنين متوجها إلى فيتنام لعقد قمة تاريخية ثانية مع زعيم كوريا الشمالية كيم جون اون، مؤكدا أنه سيسعى إلى نزع أسلحة بيونغ يانغ النووية.

وقبل مغادرته البيت الأبيض، أعرب الرئيس الأمريكي عن تفاؤله بأن القمة ستكون "رائعة جدا" على حد تعبيره مضيفا "نريد إزالة الأسلحة النووية" من شبه الجزيرة الكورية.



وغادر ترامب على متن الطائرة الرئاسية (اير فورس وان) من قاعدة اندروز عند الساعة 12,34 مساء (17,34 ت غ) متوجها إلى القمة التي ستعقد في هانوي الأربعاء والخميس.

ولخّص مقاربته في تغريدة قال فيها "إذا تم نزع الأسلحة النووية بشكل كامل، فإن كوريا الشمالية ستصبح سريعا قوة اقتصادية. وبدون ذلك، فسيظل الحال على ما هو".

وكان ترامب وكيم عقدا قمة تاريخية في حزيران/يونيو الماضي في سنغافورة حيث وقعا على اتفاق مشترك رمزي. وتأتي مغادرة ترامب فيما يتجه قطار يحمل كيم ووفده من الصين إلى فيتنام.

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