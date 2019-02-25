الرئيس ترامب يتفق في الرأي مع الزعيم كيم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

قال الرئيسُ الأمريكي دونالد ترامب لحكامِ الولايات المتحدة الأمريكية في البيتِ الأبيض، الأحد، إنه راضٍ مادامت كوريا الشمالية مُستمرة في وقفِ اختبارِ الأسلحة وأنه متفق في الرأي مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون ، وأنهما أقاما"علاقة جيدة جدا جدا".

وأدلى ترامب بهذه التصريحات عشية توجهه لعقد ثاني قمة مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون في فيتنام في السابع والعشرين والثامن والعشرين من فبراير الجاري.

وسيلتقي ترامب وكيم في هانوي بعد ثمانية أشهر من قمتهما التاريخية في سنغافورة، التي كانت أول اجتماع يعقد بين رئيس أميركي أثناء وجوده في منصبه وزعيم كوري شمالي، والتي تعهدا خلالها بالعمل نحو إخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي بشكل كامل.

إقرأ أيضاً:

كيم جونغ اون يزور الصين قبيل القمة مع ترامب