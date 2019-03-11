عامل بناء صيني يتحول لنجم على مواقع التواصل.. بسسب حرفيته!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( ديلي ميل )

أذهل عامل صيني رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار فيديو يظهر مهاراته العالية بالتحكم في "الحفارة ".

عامل البناء الصيني الذي يدعى «لاو بانغ»، حظي بمتابعة واسعة وشهرة كبيرة للغاية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك بفضل مهاراته الخيالية باستخدام ذراع الحفارة الضخمة، للقيام بأمور دقيقة جداً قد تبدو شبه مستحيلة، مثل تحريكه وحمله لأشياء صغيرة وحساسة للغاية، دون أن تتكسر أو تتأذى.



ويظهر في مقطع الفيديو الذي نشره «بانغ»، قيامه بحمل «بـيـضـة» كانت موجودة على فوهة قنينة بلاستيكية، ثم رفعها ووضعها مرة أخرى على فوهة قنينة أخرى، وفعل ذلك دون أن تنكسر البيضة، أو يسقطها، أو حتى يصيبها أي أذى. وفي مشهد آخر من الفيديو الذي صوره العامل الصيني بنفسه، تم وضع هاتف ذكي على الأرض وأغلقه، ليقوم العامل بإعادة تشغيل الجهاز بواسطة الذراع الضخمة، دون أن يصيب الهاتف الحساس أي مشكلة، بمشهد يكاد لا يمكن تصديقه.

ويظهر في مشهد ثالث آخر من مشاهد الفيديو الذي أعادت نشره صحيفة الـ«ديلي ميل» البريطانية مؤخراً، عامل البناء الصيني «بانغ» كان قد نجح خلاله باستخدام «ولاعة» وإشعال شرارة لهب في ورقة صغيرة مثبتة بذراع الجرار، ثم إشعال ألعاب نارية كانت موضوعة على الأرض.

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