10 صور تثبت أن الحيوانات تملك الكثير من الحب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (brightside)

إن الطريقة التي تنظر بها حيواناتنا الاليفة إلينا، والطريقة التي يطلبون بها العناق والاهتمام تجعلنا نشعر بشيء من الحب لهذه المخلوقات الرائعة. اليكم 10 صور تُعبر عن هذا الشعور بطريقة مثالية:

قلب كبير في عيون صغيرة كهذه

لقد فشل الصيد ، لكن الصداقة نجحت.

"أردت كلبًا ، وأراد زوجي قطة ، لأن الكلاب بحاجة لعناية كبيرة. لذلك حصلنا على قطة تحب أن أمسك بمخلبها الصغير أثناء نومها!"

ربما تكون الأحضان المتبادلة بين الأمهات وأطفالهن أفضل شيء على هذا الكوكب.

عذرا ، حضرة الرئيس. لا أستطيع الحضور اليوم - كلبي لطيف للغاية.

هذه القبلة مليئة بالحنان.

فقط.. دع العالم كله ينتظر.

هذا هو هانك وهو وسيم للغاية.

هل من الممكن العثور على وجه مبتسم أكثر؟

تبين أنه من الممكن الابتسامة!

مصدر الصور: brightside

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