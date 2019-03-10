15 صورة ستخطف نظرك بألوانها.. شاهد أجمل المناطق في العالم

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (thisisinsider)

في مختلف أنحاء العالم، الكثير من المناطق الرائعة والنابضة بالحياة والتي لا يمكن تخيّل جمالها وروعتها. فهناك العديد من المناطق والمواقع التي تتميزُ بتضاريسها الطبيعية، في حين أن هناك مناطق تتميز بألوانها التي تشكّل لوحةً لا مثيل لها. كذلك، فإن هناك مدن عديدة تغطي الالوان النابضة بالحياة أبنيتها.

ولهذا، فقد نشر موقع "thisisinsider" مجموعة من الصور لمناطق رائعة تعتبر من أجمل المناطق على سطح الأرض، وتتميز بالألوان التي تجعل منها لوحة لا مثيل لها:

هوكاديو - اليابان

ترومسو - النرويج

ترومسو - النرويج

Grand Prismatic Spring - أمريكا

وايومنغ - أمريكا

ناكافورانو - هاكاديو

سينك تير - إيطاليا

بانجين - الصين

هوكايدو - اليابان

مانارولا - إيطاليا

فيرنازا - إيطاليا

مدينة جونو- ألاسكا

كهوف مندنهال الجليدية

نيو ساوث ويلز - أستراليا

جبل Vinicunca - سلسلة جبال الأنديز - أمريكا الجنوبية

مصدر الصور: thisisinsider

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