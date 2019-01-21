غصن يتعهد البقاء في اليابان في حال تم إطلاق سراحه بكفالة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

تعهّد الرئيس السابق لشركة "نيسان" كارلوس غصن، المعتقل في طوكيو لاتّهامه بارتكاب مخالفات ماليّة، الإثنين بالبقاء في اليابان في حال تمّ إطلاق سراحه بكفالة، مؤكدًا من جديد براءته من التُهم المنسوبة إليه.

وستنظر محكمة طوكيو لاحقًا الإثنين في طلب جديد لغصن البالغ 64 عامًا لإطلاق سراحه بكفالة، بعد رفض طلباته السابقة بسبب الخشية من مغادرته البلاد وإتلافه أدلّة.

وقال غصن في بيان وزّعه ممثّلوه في الولايات المتّحدة "في وقت تدرس المحكمة طلب إطلاق سراحي بكفالة، أريد أن أؤكّد أنّني سأبقى في اليابان وسأحترم كلّ شروط الكفالة التي تتوصّل إليها المحكمة، أيًّا تكُن" هذه الشروط.

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