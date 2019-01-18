محامو "غصن" يسعون للإفراج عنه بكفالة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (د ب أ)

قدم محامو الرئيس السابق لشركة نيسان اليابانية للسيارات، كارلوس غصن، طلباً جديداً للمحكمة من أجل إنهاء مدة احتجازه.



وتأتي هذه الخطوة بعد يوم من رفض محكمة الاستئناف الطلب المقدم من محامي غصن, لإلغاء رفض سابق لإطلاق سراحه بكفالة.



وفي 19 نوفمبر، أمر ممثلو الإدعاء في طوكيو بإلقاء القبض على غصن بزعم ارتكابه مخالفات مالية في شركة صناعة السيارات اليابانية، كما ألقي القبض على ساعده الأيمن جريج كيلي للاشتباه في التواطؤ معه.

ومنذ أسبوع، اتهم غصن وكيلي وشركة السيارات اليابانية مرة أخرى بتهمة تزوير دخل غصن في السنوات الثلاث حتى مارس 2018 ، بينما اتُهم الرئيس السابق أيضا بخيانة الأمانة.

ويتم احتجاز غصن، الذي قاد تحولاً ملحوظاً في نيسان بعد اقترابها من حافة الإفلاس عام 1999، في مركز اعتقال طوكيو منذ ما يقرب من شهرين.

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