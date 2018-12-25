لص يطلب مساعدة الشرطة أثناء محاولة سرقة سيارة في النرويج

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )

وقع لص في شر أعماله عندما كان يحاول سرقة سيارة في مدينة "تروندهايم" بالنرويج، حيث علق في داخلها ووجد نفسه عاجزاً تماماً من الخروج ، ما اضطره للاتصال برجال الشرطة لنجدته.

وأفادت الشرطة (الاثنين 24 كانون أول/ ديسمبر 2018)، أن شابا اقتحم سيارة في معرض سيارات بهدف سرقتها. وعندما اكتشف اللص أنه غير قادر على الخروج من السيارة اتصل برجال الشرطة في وقت مبكر من اليوم طلبا للمساعدة وإخراجه من السيارة.

وأضافت الشرطة النرويجية في تغريدة على موقعها الخاص بتويتر أن سيارة دورية تابعة للشرطة وصلت إلى عين المكان وحررت اللص ثم قبضت عليه ووضعته رهن الحجز لاستكمال التحقيقات معه وتقديمه للمحاكمة.

وقال المتحدث باسم الشرطة، إيب كيمو، لهيئة الإذاعة والتلفزيون النرويجية (إن آر كيه): "نظرا لأنه كان يعرفنا من قبل، ظن أنه من العادي الاتصال بنا طلبا للمساعدة".

وأضاف رجال الشرطة بمدينة "تروندهايم" أن سارق السيارة الفاشل شاب يبلغ من العمر 17 عاماً.

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