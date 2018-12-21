طراز كهربائي جديد من "فولكس فاغن" يكمل مهمة "غولف" الأسطورية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

إذا أردت أن تصنع سيارة كهربائية ناجحة، فعليك جعلها أقرب ما يمكن إلى نظيرتها التقليدية بمحرك وقود في كل شيء. هذه هي على الأرجح المعادلة التي انطلقت فولكس فاغن منها في تصنيع طرازها الكهربائي الأبرز القادم قريباً انطلاقاً من الاختبارية I.D هاتشباك التي ظهرت في العام 2016.

الجديد اليوم هو نشر الألمانية رسمياً لصور مموهة لنسخ جاهزة للإنتاج التجاري يتم اختبارها حالياً في جنوب أفريقيا. على أن تدخل حيز الإنتاج التجاري رسمياً في نوفمبر من العام 2019 لتصل إلى الأسواق كطراز 2020 أو 2021. وفقا لموقع "wheels".

فولكس فاغن ID اختصاراً، ستكون بحجم مواز لـ غولف، ومبنية على قاعدة عجلات خاصة بالسيارات الكهربائية تحمل الاسم MEB، ستعتمدها الألمانية في عدة طرازات كهربائية مستقبلاً. وبالنسبة إلى الهاتشباك القادمة أولاً، فستستخدم محركاً كهربائياً مثبتاً في الخلف يمد العجلات الخلفية بشكل منطقي بالحركة والقوة التي ستبلغ 168 حصاناً. وهذا ما سيساهم في توفير المزيد من المساحات داخل المقصورة مقارنة بـ غولف مثلاً، بالإضافة إلى التسهيل من المناورة وتصغير دائرة الالتفاف أيضاً.

وبحسب فولكس فاغن، فإن الهاتشباك الكهربائية ستكون قادرة على السير لمسافة تتراوح ما بين 330 إلى 550 كلم في الشحنة الواحدة، وذلك سيعود على الأرجح إلى توفير عدة سعات للبطاريات. وأياً يكن وحتى مع مجال السير الأصغر، فإن المسافة جداً مقبولة وملائمة بشكل عام للحياة اليومية.

ولن تستخدم فولكس فاغن أي تقنيات مبالغ فيها ضمن الهاتشباك الكهربائية مثل مقابض الأبواب المنبثقة، أو كاميرات عوضاً عن المرايا الجانبية، وذلك للحد من تكاليف الإنتاج وجعلها أقرب ما يمكن للسيارات التقليدية وخاصة على صعيد السعر الذي سيوازي ثمن نسخة ديزل من غولف!

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مصدر الصور: موقع "wheels".