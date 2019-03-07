إصابة 18 شخصا في انفجار قنبلة في الهند

أخبار الآن | كشمير - الهند - (أ ف ب)

أصيب 18 شخصاً بجروح في انفجار قنبلة في موقف للحافلات في مدينة جامو الهندية في ولاية جامو وكشمير الهندية ، بحسب ماافادت مصادر في الشرطة.

ويأتي هذا الانفجار وسط توتر متصاعد بين الهند وباكستان على إثر قتل 40 عسكرياً هندياً في ال 14 من شهر شباط/فبراير الماضي في الجزء التابع للهند من كشمير.

وأكد الضابط في الشرطة "أم كا سينها" للصحافيين بأن القنبلة ألقيت من الخارج ووقعت تحت أحد الباصات ما تسبب بجرح حوالى 18 شخصاً"

وأكد مسؤول آخر في الشرطة لوكالة فرانس برس أن "أربعة أشخاص في حالة حرجة، وأوضح أن الحافلة التي انفجرت فيه القنبلة كانت "على وشك المغادرة إلى مدينة بانتاكوت في البنجاب".

وقال وزير الخارجية الهندي فياج كيشاف غوكال إن "عدداً كبيراً من الإرهابيين والمدربين والقادة الأساسيين ومجموعات من الجهاديين الذين جرى تدريبهم للقيام بعمليات انتحارية قد قضي عليهم".

في المقابل، قالت الحكومة الباكستانية إنه لم يجر استهداف أي موقع ووجهت في 27 شباط/فبراير بضربة جوية مضادة.

وأسقطت طائرة هندية كما أسر على طيار هندي على أثر تلك المواجهة.

وبعد تصاعد المخاوف بشأن تدهور الوضع بين القوتين النوويتين، أطلقت باكستان سراح الطيار الهندي كـ"بادرة سلام".

وساعد ذلك في تخفيف التوتر إلا أن البلدين واصلا القصف المدفعي عبر حدود خطّ المراقبة في كشمير، ما أدى إلى مقتل مدنيين من الجانبين.

وشهدت جامو العديد من الاعتداءات في الماضي، معظمها ضدّ منشآت عسكرية، من بينها اعتداء دموي ضد قاعدة عسكرية في منطقة سونجوان في شباط/فبراير 2018 أدى إلى مقتل 11 شخصاً.

وتعد جامو منطقة ذات غالبية هندية في هذه المنطقة المتنازع عليها في الهيمالايا، والمقسومة بين الهند وباكستان اللتين تطالب كل منهما بالسيادة عليها بالكامل.

للمزيد:

هكذا عاقب فيل العامل الذي ضربه!