هكذا عاقب فيل العامل الذي ضربه!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (ديلي ميل)

لقي رجل يدعى آرون بانيكار ، من ولاية كيرالا بجنوب الهند وظيفته الاعتناء بالحيوانات، مصرعه بينما كان يغسل فيلا ويضربه بشدة بواسطة سوط بيده. فقد وجه العامل البالغ من العمر 40 عاما الذي كانت مهمته الاعتناء بالفيل الضخم ضربات شديدة للفيل لإجباره على الجلوس، بينما كان يقوم بغسله.

وبينما كان يضرب بانيكار الفيل فقد توازنه وسقط على الأرض في اللحظة التي كان الفيل الضخم يجلس فيها.وجاء سقوط بانيكار تحت الفيل، الذي تعود ملكيته لصندوق تعاوني تابع لمستشفى محلي، مباشرة بعد الضربات التي وجهها إليه وانزلاقه، فجلس الفيل عليه وحطم جسده تماما.

وحاول رجل آخر أن يتقدم ويساعد الفيل على النهوض مرة أخرة في محاولة لإنقاذ العامل. الا أن الفيل الضخم رفض النهوض في البداية، قبل أن ينهض بفعل ضربه بالسوط مجددا. وقد عمدت السلطات الأمنية الى فتح تحقيق في الحادثة القاتلة.

مصدر الصورة: lebanon24

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