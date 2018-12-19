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فيل "سارق " يفارق الحياة بعد أن ورط نفسه (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( ديلي ميل) 

بعد أن سرق طعاما  من مزرعة مجاورة، وقع فيل في الهند في مأزق أدى إلى وفاته في حديقة ناغاروهولي الوطنية في ولاية كارناتاكا في جنوب غرب الهند.

وذكرت صحيفة ديلي ميل، أن الفيل الهندي البالغ من العمر 42 عاما، تسلق إلى حقل مزارع بالقرب من المحمية التي يعيش فيها وأكل من ثماره.

لكنه علق أثناء محاولة تسلق سور المحمية عندما رجع من المزرعة المجاورة.

 

 

وأوضح نارايام سوامي، مدير المحمية الطبيعية، أن الحجاب الحاجز للفيل انكمش أثناء تعلق الحيوان على السياج، ما أدى إلى توقف تدفق الأوكسيجين إلى أعضائه الداخلية وتسبب في نفوقه.

وكانت السلطات المحلية قد تعرضت لانتقادات واسعة من المدافعين عن حقوق الحيوان، بعد أن بنت هذا السياج بطول 32 كيلومترا لحماية الحقول من دخول الفيلة.

وأشار موظف الغابات السابق، كانتاراجو، إلى أن السور حمى المحاصيل الزراعية للحقول المجاورة للمحمية، لكنه اقترح زيادة ارتفاعه لمنع بعض الحيوانات المغامرة من تسلقه والتسبب بمشاكل في الحقول المجاورة، أو التسبب بأذى لنفسها كما حصل اليوم.

مصدر الصور : ديلي ميل 

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