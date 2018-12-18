لقطات رائعة ومذهلة لهجرة آلاف الغزلان في أوروبا (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

التقط شخصٌ يدعى هاو هنغاري عبر كاميرا على طائرته المروحية، فيديو رائعاً للهجرة الموسمية لآلاف الغزلان، التي تعيش في محيط بلدة شاتورهي في المجر - أوروبا.

وتعدّ هجرة الغزلان عبر الحقول المزروعة بالمحاصيل الشتوية حدثاً شائعاً كل سنة، لا سيما مع بداية فصل الشتاء. ويشهدّ السكان المحليون حركة انتقال الحيوانات لمسافة عشرات الكيلومترات شرقاً، بحثاً عن موطن أكثر ملاءمة للحياة في الطقس البارد.

غير أنّ الغزلان المجرية لا تعبر حدود الدول الأوروبية، وقد كشف هذه الظاهرة عالم الأحياء التشيكي فافلوم شوستروم. وكانت الحدود بين الدول الأوروبية في السابق مسورة بالأسلاك الشائكة المكهربة التي تمّت إزالتها في تسعينيات القرن الماضي. ورغم ذلك، فإنّ الحيوانات المهاجرة لا تزال تخشى الاقتراب من هذه الأماكن.

يشار إلى أنّ مقطع الفيديو حقق نصف مليون مشاهدة خلال الأيام الأولى لرفعه على "يوتيوب".

مصدر الصورة: يوتيوب

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