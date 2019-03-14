دو واتصالات تشاركان الامارات الاحتفال بالطفولة بطريقة مميزة!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

بمناسبة يوم الطقل الإماراتي غيّرت مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) اسمَي شبكتيهما اليوم، إلى "CHILD DAY".

وكانت الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، قد وجهت بجعل يوم الخامس عشر من مارس من كل عام يوماً للطفل الإماراتي.

وتهدف الشيخة فاطمة بنت مبارك من هذه المناسبة توعية جميع فئات المجتمع بحقوق الأطفال لكي ينمو في بيئة صحية آمنة وداعمة تسهم في تطوير جميع قدراتهم ومهاراتهم مما يعود بالنفع على مجتمع دولة الإمارات ككل.

ووجه المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الدعوة إلى جميع الجهات في الدولة بما فيها الوزارات والجهات المحلية والمؤسسات غير الحكومية والشركات الخاصة للاحتفاء بيوم الطفل الإماراتي في حديقة أم الإمارات.

مصدر الصورة : gold4

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