7 قصّات شعرٍ مختلفة تكشف الكثير عن شخصية الرجال (صور)

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (brightside)

تعدّ قصة الشعر جزءاً أساسياً من مظهر الإنسان، إذ يمكن أن تكشف الكثير عن شخصيته. وعادة ما يختار الشخص قصّة الشعر التي يريدها تبعاً لذوقه وأهوائه.

وفي هذا الصدد، نشر موقع "برايت سايد" مجموعة صورٍ لأنواع قصات الشعر، موضحاً دلالتها وما تكشفه عن شخصية صاحبها.

1- الشعر الطويل

تعبر قصة الشعر هذه عن شخصية خلاقة والتي تسرح في أفكارها الخيالية أيضاً.

2- الشعر القصير

وهي القصة التي تدلّ على رجلٍ يتمتع بكاريزما مذهلة، كما تدلّ على شخصية مُشرقة وحيوية وفكاهية.

3- لا شعر على الرأس أبداً

يتميز هؤلاء بالشخص بالذكاء وبقراراتهم الصائبة، كما أنهم معروفون بإخلاصهم الكبير ووفائهم.

4- قصة الشعر الوسطي

تدل على رجل مثابر وقادر على تحقيق أهدافه من دون أي توقف.

5- تسريحة الشعر العامودي

تدل على شخصية حالمة وتغوص في الحنين الدائم إلى الكثير من الأمور.

6- قصة الشعر متوسط الطول

تدلّ على شخصية قادرة على تنظيم حياتها بشكل جيّد، كما تعتبر هذه القصّة جذابة نوعاً ما للنساء.

7- ربط الشعر في قمة الرأس

تدلّ على رجل واثق جداً ولا يخاف من الإنتقاد، كما يجيد الدفاع عن نفسه، ويعتبر مثيراً للإهتمام.

مصدر الصور: brightside

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