لخريف 2018 - 2019.. إليكِ قصات شعرٍ جريئة (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أصبحت قصات الشعر القصير بالألوان الجريئة من أكثر صيحات الشعر رواجاً لخريف وشتاء 2018 - 2019. ورغم ذلك، فإنّه لا بدّ من الأخذ بالإعتبار قبل اختيار قصّة الشعر، نوعه ولون البشرة. فمن المعلوم أنّ لكل نوع شعرٍ ألوان مختلفة تبرزه بشكلٍ ملفت.

فعلى كل امرأة راغبة بالحصول على قصّة شعر ملفتة، عليها أن تختار لوناً جذاباً. فإذا كان لديها خيوط شعر رفيعة أو سميكة، فيجب اختيار قصة الشعر التي تلائم هذه الخيوط. أمّا لمن ترغب بالحصول على لون جذاب، فعليها أن تختار اللون الأكثر إشراقاً.

وإليك عزيزتي مجموعة من الصور لقصات شعرٍ بألوان الباستيل ذات الألوان الفاتحة والجذابة والجريئة، التي يمكن تجربتها للشعر القصير، وهي الأجمل والأحدث لعام 2019.

مصدر الصور: مجلة رونود

للمزيد:

شاهد.. موضة الدبابيس تسيطر على أوساط النجمات (صور)