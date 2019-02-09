"فلفي".. قطة تعود إلى الحياة بعدما جمّدها الثلج! (صور)

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت عيادة بيطرية تقع في ولاية مونتانا الأمريكية عن "نجاة قطة متجمدة من الموت، بعدما غمرتها الموجة الثلجية التي ضربت الولايات المتحدة مؤخراً"، موضحة أنّ "القطة كادت أن تلاقي حتفها، بعدما تجمّدت بشكل كامل إثر خروجها من منزل أصحابها خلال العاصفة الثلجية".

وأشار الحساب الرسمي للعيادة في منشورٍ له عبر "فيسبوك"، إلى أنّ "الأطباء توقعوا نفوق القطة فلفي، نظراً لأن الثلوج غمرتها بشكلٍ كبير"، موضحةً أنّ "المعالجين في العيادة سمعوا مواء القطة، وعلموا أنها ما زالت على قيد الحياة".

وتمكّن الأطباء من إنقاذ القطة من خلال استخدام المياه الدافئة ومجففات الشعر التي تطلق الهواء الحار، حتى عاد جسمها إلى حرارته الطبيعية.

مصدر الصور: facebook.com/AnimalClinicOfKalispell

للمزيد:

في الهند.. أكبر أنثى فيل معمرة تفارق الحياة (فيديو)