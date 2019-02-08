"سوبارو" تستعد لإطلاق سيارة جديدة.. إليكم المواصفات (صور)

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

نشرت شركة "سوبارو" اليابانية، صوراً للجيل الجديد من سيارتها "سيدان ليغاسي 2020"، وذلك في إطار التحضيرات للمشاركة في معرض شيكاغو.

وأبرزت الصور إبتكارات جديدة في مقصورة السيارة، من خلال إدراج شاشة وسطية كبيرة، تضم مفاتيح التحكم بمكيف الهواء. أمّا التصميم الخارجي، فلم يأتِ بأي جديد ملفت، حيث حافظ على الطراز التقليدي لـ"سوبارو".

وفيما خصّ المحرك، فإنه من المتوقع أن يكون رباعي الأسطوانات بسعة 2.4 ليتر توربو مع علبة تروس "CVT" ونظام دفع رباعي.

ومن المقرر تسويق السيارة الجديدة إبتداءً من ربيع العام الجاري 2019، حتى تصل إلى الأسواق في الصيف.

مصدر الصور: wheels.ae

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