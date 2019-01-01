"سوبارو" تطلق جيلا هجيناً من سيارات Forester

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )

بعد تصدر سيارات سوبارو قائمة السيارات الأكثر أماناً لعام 2018 بحسب تصنيف جديد أعلنت شركة سوبارو عن نيتها إطلاق نماذج جديدة من سيارات "Forester" و"Impreza" الشهيرة التي لم تتأهل في سياق نفس التصنيف بسبب تقييم المصابيح الأمامية.

وستصنع أول سيارة "Forester STI" بهيكل كروس أوفر، وعجلات بمقاس 19 بوصة، ومحركات هجينة تضم وحدتي طاقة، واحدة تعمل بالبنزين وتولد عزم 145 حصانا، وأخرى كهربائية تولد عزم 14 حصانا.

أما من الداخل، فستأتي هذه المركبة بقمرة تتسع لـ 7 ركاب، مزودة بأحدث أنظمة المولتيميديا وشاشتين تعملان باللمس، وأنظمة متطورة تستجيب لأوامر السائق الصوتية، وزجاج أمامي يظهر بيانات أنظمة الملاحة، وبيانات السرعة.

وتأتي المركبة الثانية، "Impreza STI" بهيكل هاتشباك أنيق، يميزه سقف مصنوع بالكامل من الزجاج، أما محركها فبعزم 156 حصانا، وعلبة السرعة فيها أوتوماتيكية بـ 7 مراحل.

مصدر الصور : فيستي

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