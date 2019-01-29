في إيطاليا.. تعرفوا إلى "رالي السيارات الكلاسيكية" المميز

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يستعد ميدان بريشيا قرب ميلانو - إيطاليا، لاحتضان إنطلاقة رالي ميللي ميليا للسيارات الكلاسيكية، الذي تنظمه شركة كلاسيك غراند تورينغ، خلال شهر أيار/مايو القادم.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإنّ "سيارات كلاسيكية سيتم استخدامها في هذا الرالي الذي سينطلق من ميدان بريشا باتجاه مدينة فيرونا، مروراً بمدينة فيتشنزا، لينتهي بالعاصمة الإيطالية روما".

ومن ضمن الشروط للمشاركة في الرالي المميز، أن يمتلك المشاركون سيارات من نفس النوع الذي شارك في الرالي الأصلي في 1927، إضافة إلى دفع رسوم المشاركة التي تبلغ 6500 دولار أمريكي. ووفقاً لـ"ديلي ميل"، فإنّ الشركة المنظمة اعتادت على تنظيم رحلات على الطريق لمشاهدة الرالي في نقاط المشاهدة الرئيسية خلال الـ 18 عاماً الماضية، على مسافة تمتد لـ 2300 ميل.

ومن المقرر أن يتم تزيين الشرفات بالأعلام الإيطالية على مسار الرالي، في حين ستتولى مجموعة مدربة من رجال الشرطة الذين يرتدون زياً خاصاً الإشراف على هذا الحدث".

مصدر الصورة: The UK News Times

للمزيد:

بريطانيا.. عاصفة "تُراقص" الطائرات في الهواء (فيديو)